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Aşk-ı Memnu'dan 11 yıl sonra bir ilk! Kıvanç Tatlıtuğ-Beren Saat aynı projede...

Aşk-ı Memnu'dan 11 yıl sonra bir ilk! Kıvanç Tatlıtuğ-Beren Saat aynı projede...

Aşk-ı Memnu dizisinin yıldızları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in 11 yıl aradan sonra aynı dizide buluşacağı iddia edildi.

Aşk-ı Memnu'dan 11 yıl sonra bir ilk! Kıvanç Tatlıtuğ-Beren Saat aynı projede...

Bir döneme damgasını vuran ve tekrar bölümleriyle de izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter ve Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Ekran uyumları çok beğenilen ikili 11 yıl sonra aynı dizide buluşacak. 

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Aşk-ı Memnu'dan 11 yıl sonra bir ilk! Kıvanç Tatlıtuğ-Beren Saat aynı projede...

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan Kral Kaybederse dizisi ile birlikte 11 yıl sonra yeniden ekrana gelmeye hazırlandıkları iddia edildi.

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Aşk-ı Memnu'dan 11 yıl sonra bir ilk! Kıvanç Tatlıtuğ-Beren Saat aynı projede...

Ünlü isimlerin Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanacak olan 'Kral Kaybederse' adlı dizide oynayacağı iddiası medya ve magazin kulislerine bomba gibi düştü.

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Aşk-ı Memnu'dan 11 yıl sonra bir ilk! Kıvanç Tatlıtuğ-Beren Saat aynı projede...

Başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi isimlerin rol aldığı 2008-2010 yılları arasında ekrana getirilen Aşk-ı Memnu dizisi hafızalarda yer edindi.

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