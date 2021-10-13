Aşk-ı Memnu'dan 11 yıl sonra bir ilk! Kıvanç Tatlıtuğ-Beren Saat aynı projede...
Aşk-ı Memnu dizisinin yıldızları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in 11 yıl aradan sonra aynı dizide buluşacağı iddia edildi.
Bir döneme damgasını vuran ve tekrar bölümleriyle de izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter ve Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Ekran uyumları çok beğenilen ikili 11 yıl sonra aynı dizide buluşacak.
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan Kral Kaybederse dizisi ile birlikte 11 yıl sonra yeniden ekrana gelmeye hazırlandıkları iddia edildi.
Ünlü isimlerin Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanacak olan 'Kral Kaybederse' adlı dizide oynayacağı iddiası medya ve magazin kulislerine bomba gibi düştü.
Başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi isimlerin rol aldığı 2008-2010 yılları arasında ekrana getirilen Aşk-ı Memnu dizisi hafızalarda yer edindi.