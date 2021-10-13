Aşk-ı Memnu'dan 11 yıl sonra bir ilk! Kıvanç Tatlıtuğ-Beren Saat aynı projede...

Bir döneme damgasını vuran ve tekrar bölümleriyle de izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter ve Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Ekran uyumları çok beğenilen ikili 11 yıl sonra aynı dizide buluşacak.