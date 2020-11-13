Aşk-ı Memnu yıldızları bir araya geldi Hazal Kaya ve Pelin Ermiş pozlarını paylaştı

Bir döneme damga vuran, tekrarları bile reyting rekorları kıran dizi Aşk-ı Memnu'nun iki yıldızı bir araya geldi. Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i oynayan Hazal Kaya ile aynı dizide evin hizmetlisi olan Şaheste ve Süleyman karakterlerinin kızı Cemile'yi canlandıran Pelin Ermiş, buluştu.