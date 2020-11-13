Aşk-ı Memnu yıldızları bir araya geldi Hazal Kaya ve Pelin Ermiş pozlarını paylaştı
Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal ve Cemile karakterlerine hayat veren Hazal Kaya ile Pelin Ermiş 12 yıl sonra buluştu. İkilinin paylaşımı sosyal medyayı salladı.
Bir döneme damga vuran, tekrarları bile reyting rekorları kıran dizi Aşk-ı Memnu'nun iki yıldızı bir araya geldi. Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i oynayan Hazal Kaya ile aynı dizide evin hizmetlisi olan Şaheste ve Süleyman karakterlerinin kızı Cemile'yi canlandıran Pelin Ermiş, buluştu.
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Meslektaşları Şükran Ovalı'nın da eşlik ettiği bu buluşmada çekilen bir fotoğrafı da Kaya ve Ermiş, Instagram sayfalarından paylaştı.
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Öte yandan Aşk-ı Memnu dizisinin Cemile'si Pelin Ermiş, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
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Aşk-ı Memnu dizisinin ardından oyunculuğa devam ederek Kiraz Mevsimi, Hangimiz Sevmedik, Avlu gibi dizilerde rol alan Pelin Ermiş, fazla kilolarından kurtuldu ve iddialara göre estetik yaptırdı.
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