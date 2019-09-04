Aşk-ı Memnu yıldızları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a rekor ücret! Yeniden bir arada
Aşk-ı Memnu dizisiyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a yeniden bir araya gelmeleri için Netflix rekor bir ücret teklif etti.
Yayımlandığı dönem reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinin yıldızları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yeniden bir araya gelmesi için dijital dizi ve film izleme platformu olan Netflix kolları sıvadı. Aşk-ı Memnu ile efsaneleşen ve hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan çift, yeniden bir araya gelebilir.
Türkiye'de bir türlü istediği abone sayısına ulaşamayan Netflix, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a rekor bir ücretle teklif götürdüğü iddiaları şimdiden ünlü ikilinin hayranlarını heyecanlandırdı.
Rekor ücret: İddialara göre, Netflix'in teklifine Kıvanç Tatlıtuğ, sıcak bakarken Beren Saat, düşünmek için zaman istedi. TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli magazin programının haberine göre, film projesi için Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'a tam 1 milyon lira teklif edildi.
Beren Saat'in dizisi: Bir diğer yandan ise Beren Saat'in hali hazırda bir Netflix projesinin çekimleri hala sürmekte. Saat, Netflix'te yayımlanacak olan 'Atiye' dizisinde rol alıyor ve dizinin ikinci sezon çekimleri devam ediyor.