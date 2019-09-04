Aşk-ı Memnu yıldızları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a rekor ücret! Yeniden bir arada

Yayımlandığı dönem reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinin yıldızları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yeniden bir araya gelmesi için dijital dizi ve film izleme platformu olan Netflix kolları sıvadı. Aşk-ı Memnu ile efsaneleşen ve hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan çift, yeniden bir araya gelebilir.