Aşk-ı Memnu hayranlarına bomba haber: 12 Yıllık hasrete son, Behlül ve Bihter geri dönüyor!
Bir dönemin Reyting rekorları kıran dizisi Aşk-ı Memnu'nun sevilen oyuncuları 12 yıl sonra aynı projede. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un aynı projede rol alacağı iddiaları doğrulandı! Kıvanç Tatlıtuğ dizi ile ilgili açıklama yaptı.
Çekildiği döneme damga vuran ve Türkiye'yi ekranlara kilitleyen Halit Ziya Uşaklıgil'in kitabından esinlenerek çekilen Aşk-ı Memnu dizisinin sevilen oyuncuları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ aynı projede yer alacak.
2008-2010 yılları arasında Kanal D' de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi konusu ve oyuncuları ile dizinin final yapmasından çok uzun bir süre geçmesine rağmen hala gündemlerden düşmüyor.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'i başka bir projede beraber görmek isteyen hayranlar her fırsatta bunu dile getiriyor. Hayranların bu çağrısı sonunda duyuldu. Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarına müjdeli haberi verdi.
İkilinin Netflix yapımı bir dizide birlikte rol alacakları iddiaları geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Beren Saat konu ile ilgili hiçbir açıklama yapmamıştı.