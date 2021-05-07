Aşk-ı Memnu detayı bomba Camdaki Kız'da herkes aynı şeyi konuştu
Kanal D dizisi Camdaki Kız yeni bölümüyle Twitter'ı salladı. Dizinin Muzo'su Enis Arıkan çok konuşulurken Aşk-ı Memnu detayı da herkesin dilindeydi.
Birbirinden başarılı isimleri bünyesinde barındıran Camdaki Kız, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Tepki çeken sahnelerinin ardından dizide iyileştirmeler olduğu görünen Camdaki Kız dizisinin son bölümünde de heyecanı yükselten gelişmeler yaşandı.
Sedat ve Cana arasındaki ilişkiyi fark eden Nalan, yüzüğü Sedat'a verip evden çıkınca kıyamet koptu. Rafet, Sedat'a demediğini bırakmadı. Kimse Nalan'a anlam veremese de Rafet, Sedat'ın bir şey yaptığından emindi.
Sedat'ı sorguya çeken Rafet, sorularına yanıt bulamayınca daha da öfkelendi ve Sedat'ı evlatlıktan reddetti. Sedat ise babasının öfkesine isyan ederek hem bugünün hem de çocukluğunun hesaplaşmasını yaşadı.
Sedat, babasının evlatlıktan reddetmesiyle büyük bir yıkım yaşadı. Herkesi ve her şeyi arkasında bırakıp Cana ile yeni bir hayat kurmaya karar veren Sedat, Cana'yı ikna etmeye çalıştı. Ancak Cana, böyle bir teklife sıcak bakmadı ve ailesini sevdiğini düzenini bozamayacağını söyledi. Böylece Sedat'a son darbe de Cana'dan geldi.