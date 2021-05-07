Aşk-ı Memnu detayı bomba Camdaki Kız'da herkes aynı şeyi konuştu

Sedat, babasının evlatlıktan reddetmesiyle büyük bir yıkım yaşadı. Herkesi ve her şeyi arkasında bırakıp Cana ile yeni bir hayat kurmaya karar veren Sedat, Cana'yı ikna etmeye çalıştı. Ancak Cana, böyle bir teklife sıcak bakmadı ve ailesini sevdiğini düzenini bozamayacağını söyledi. Böylece Sedat'a son darbe de Cana'dan geldi.