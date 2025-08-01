Aşk bombası patlamıştı! Gökhan Özoğuz kızları ile tatile çıktı
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah arasında aşk olduğu gündeme gelmişti. Sevilen şarkıcı kızları ile tatile çıktı.
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı konuşulan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, kızları ile tatile çıktı.
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 2012'de Melis Ülken ile nikâh masasına oturdu. İkilinin üç evladı oldu. 13 yıllık evli olan Özoğuz ile Ülken, ocak ayında sessiz sedasız boşandı.
Ayrılığın ardından adı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk dedikodularına karışan Athena Gökhan, çocuklarıyla tatile çıktı.
Önceki gün Çeşme'de görüntülenen Athena Gökhan, kızları Ayşe ve Leyla ile denizde bol bol yüzdü ve voleybol oynadı.