Aşk bombası patladı! Pelin Akil ve Baran Bölükbaşı aşk mı yaşıyor?
8 yıllık evliliğini noktalayan Pelin Akil, Baran Bölükbaşı ile aşk iddialarına gizemli bir yanıt verdi. Sessizliği bozan açıklama, kulislerde ‘yeni bir aşk mı doğuyor?’ sorularını daha da alevlendirdi.
Magazin kulislerini hareketlendiren aşk iddialarının ardından Pelin Akil sessizliğini bozdu. Meslektaşı Baran Bölükbaşı ile aralarında ilişki olduğu yönündeki söylentilere ünlü oyuncu gizemli bir yanıt verdi. Bu da aşk iddialarını daha da alevlendirdi.'Arka Sıradakiler' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.
İkilinin evliliğinden 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti. Ancak evlilikleri parmakla gösterilen çift geçtiğimiz ağustos ayında beraberliklerini sonlandırma kararı alarak boşandıklarını duyurmuştu.
YENİ AŞKA MI YELKEN AÇTI?
8 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda noktalayan ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Pelin Akil hakkında ortaya atılan bomba aşk iddiası, magazin kulislerini fena hareketlendirdi!
Muhabir Online'ın haberine göre güzel oyuncu Pelin Akil'in, kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Baran Bölükbaşı ile birbirlerini tanıma aşamasında olduğu ileri sürüldü.İddiaya göre Baran Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde Pelin Akil'in başrolünde yer aldığı tiyatro oyununu en ön sıradan izleyerek güzel oyuncuya destek verdi.