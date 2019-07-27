Aşk Adası'nda kızdıran oyuncak ayı detayı
İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası programında yarışmacıların ilişkisi ebeveynlerin tepkisini çekti. Skandalların adresi Aşk Adası yarışma programı, son bölümüyle anne babaları kızdırdı.
İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası programında bir çiftin ilişki yaşarken kameranın bir süre çiftin yatağına sabitlenmesine, çocuklara kötü örnek teşkil ettiği için ebeveynlerin tepkisini çekti.
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Yarışmada bir çiftin ilişki yaşarken kameranın bir süre çiftin yatağına sabitlenmesine, bazı izleyiciler tepki gösterirken çoğu izleyici çiftin yatak üstünde bulunan oyuncak ayının yanında ilişkiye girmelerini, çocuklara kötü örnek teşkil edeceğini söyleyerek tepki gösterdiler.
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Bazı kullanıcılar sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarda çifte, ayının önünde ilişkiye girerken çocukları düşünün çağrısında bulundu.
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Bir kadın ise televizyonda ilişkiye giren çifte kameranın sabitlenmesini, küçük çocuğuna programı izlerken travma yaşattığını söyledi.
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