Aşk 101'in başrolü Bade İşcil 'Yazık' deyip Ekrem İmamoğlu'na isyan etti
Ezel ve Kuzey Güney dizisiyle tanınan Bade İşcil sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.
Son olarak Netflix'in Aşk 101 dizisinde Yetişkin Işık karakterini canlandırarak seyirciyle buluşan 37 yaşındaki Bade İşcil, annesini ziyaret için gittiği Büyükada'da gördüğü manzara karşısına şaşkına döndü.
Hayvansever kişiliği ve çevreye duyarlılığıyla bilinen İşçil, gördüğü çöp görüntüsü karşısında tepki gösterdi.
Her köşe başında çöplerin biriktiğini ve toplanmadığını gören oyuncu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mesaj gönderdi.
Çöp yığınlarının fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan İşçil, "Ama bu güzelliklere bu görüntüler yakışmamış. Yazık, 'Burada bugün grev mi var?' dedim" ifadelerini kullandı.