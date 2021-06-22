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Aşk 101'in başrolü Bade İşcil 'Yazık' deyip Ekrem İmamoğlu'na isyan etti

Aşk 101'in başrolü Bade İşcil 'Yazık' deyip Ekrem İmamoğlu'na isyan etti

Ezel ve Kuzey Güney dizisiyle tanınan Bade İşcil sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.

Aşk 101'in başrolü Bade İşcil 'Yazık' deyip Ekrem İmamoğlu'na isyan etti

Son olarak Netflix'in Aşk 101 dizisinde Yetişkin Işık karakterini canlandırarak seyirciyle buluşan 37 yaşındaki Bade İşcil, annesini ziyaret için gittiği Büyükada'da gördüğü manzara karşısına şaşkına döndü. 

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Aşk 101'in başrolü Bade İşcil 'Yazık' deyip Ekrem İmamoğlu'na isyan etti

Hayvansever kişiliği ve çevreye duyarlılığıyla bilinen İşçil, gördüğü çöp görüntüsü karşısında tepki gösterdi. 

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Aşk 101'in başrolü Bade İşcil 'Yazık' deyip Ekrem İmamoğlu'na isyan etti

Her köşe başında çöplerin biriktiğini ve toplanmadığını gören oyuncu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mesaj gönderdi.

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Aşk 101'in başrolü Bade İşcil 'Yazık' deyip Ekrem İmamoğlu'na isyan etti

Çöp yığınlarının fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan İşçil, "Ama bu güzelliklere bu görüntüler yakışmamış. Yazık, 'Burada bugün grev mi var?' dedim" ifadelerini kullandı. 

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