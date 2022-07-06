Aşk 101 dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı baba oldu! Lara Paşalı ilk paylaşımı yaptı
3 ay önce aşk yaşadığı Lara Tümer ile dünyaevine giren oyuncu Selahattin Paşalı kızı Leyla Pera'yı kucağına aldı. Güzel haberi Lara Paşalı İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Aşk 101 dizisi ile yıldızı parlayan 32 yaşındaki ünlü oyuncu Selahattin Paşalı baba olmak için gün sayıyordu Paşalı, kızı Leyla Pera'yı kucağına aldı.
Son olarak Netflix'te yayınlanan Pera Palace dizisinde Hazal Kaya ile başrol paylaşan Selahattin Paşalı 3 ay önce aşk yaşadığı Lara Tümer ile dünya evine girmişti.
Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten müjdeli haber geldi. İkili, kızları Leyla Pera'yı kucaklarına aldı.
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Lara Paşalı, haberi Instagram hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu.