Aşk 101 dizisinin senaristi bakın kimmiş Çocuklar Duymasın'da oynuyordu!
Son günlerin popüler yapımı Aşk 101'in senaristi Meriç Acemi kimdir? Meriç Acemi daha önce de Kiralık Aşk dizisini kaleme almıştı.
AŞK 101 dizisi son günlerin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. İnternet üzerinden ücret karşılığı yayın yapan bir platformda yayınlanan Aşk 101 dizisi sosyal medyanında gündemine oturdu.
Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, İpek Yazıcı, Selahattin Paşalı, Bade İşçil ve Tuba Ünsal'ın olduğu bir grup asi gencin yaşadıklarını anlatan Netflix'in gençlik dizisinin senaristliğini ise Meriç Acemi yapıyor.
20'den fazla dizi ve filmin senaryosuna imza atan Meriç Acemi, başrollerinde Elçin Sangu ile Barış Arduç'un yer aldığı Kiralık Aşk dizisinin senaristliği ile zirveye çıktı. Meriç Acemi, bu dizinin haricinde 1 Kadın 1 Erkek dizisinin de senaryosunda görev almıştı.
Meriç Acemi bir dönem oyunculuk da yapmış ve Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Furkan Kızılay gibi isimlerin rol aldığı, bir dönemim fenomen dizisi "Çocuklar Duymasın" dizisinde Yasemin karakteri ile ekrana gelmişti.