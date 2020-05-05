Aşk 101 dizisinin Işık'ı İpek Filiz Yazıcı'nın Tarkan'la fotoğrafı Instagram'ı salladı
Netflix'in 3. Türk dizisi Aşk 101'de Işık karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan İpek Filiz Yazıcı'nın seneler önce Megastar Tarkan ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
Netflix'in tartışmalı Türk dizisi Aşk 101 dizisi yayımlandığı ilk günden beri hem oyuncularıyla hem de senaryosuyla herkesin konuştuğu bir dizi halini aldı. Dizide eski oyuncuların yanı sıra yeni yüzler dikkat çekti. Aşk 101 dizisinde saflığıyla dikkatleri üzerine çeken Işık karakterine hayat veren İpek Filiz Yazıcı oldu.
Ekranların beğenilen yüzü olan İpek Filiz, diziyi izleyenlerin merak ettiği biri olunca seneler önceki fotoğrafları bile ortaya çıktı. Hatta yıllar önce Tarkan'la çekildiği bir fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu.
Snob Magazin'in haberine göre, 19 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı'nın yıllar önce megastar Tarkan ile bir araya geldi ve ortaya bu fotoğraf çıktı. Bundan 15 yıl önce çekildiği tahmin edilen fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Peki, Aşk 101 dizisinin masum, aşka inanan, çalışkan karakteri Işık'a hayat veren İpek Filiz Yazıcı, gerçekte kimdir?
İpek Filiz Yazıcı, 2001 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise de öğrenim gören İpek Filiz Yazıcı; 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.