Aşk 101 dizisinin Işık'ı İpek Filiz Yazıcı'nın Tarkan'la fotoğrafı Instagram'ı salladı

Netflix'in tartışmalı Türk dizisi Aşk 101 dizisi yayımlandığı ilk günden beri hem oyuncularıyla hem de senaryosuyla herkesin konuştuğu bir dizi halini aldı. Dizide eski oyuncuların yanı sıra yeni yüzler dikkat çekti. Aşk 101 dizisinde saflığıyla dikkatleri üzerine çeken Işık karakterine hayat veren İpek Filiz Yazıcı oldu.