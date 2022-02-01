Asiye'nin yeni evindeki son haline bakın! Pitbull vahşetini gözler önüne serdi
GAZİANTEP'te pitbull saldırısında ağır yaralanan ve bir dizi zorlu operasyonlar geçiren Asiye Ateş memleketinde yeni evine dönüş yaptı. Asiye'nin sargıları çıktıktan sonra son halindeki kareler yürekleri sızlattı.
Gaziantep’te iki pitbullun saldırısı ile ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bir dizi operasyon geçiren Asiye Ateş, taburcu olarak memleketi Gaziantep'e döndü.
Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren operasyona alınan Asiye'nin sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye'ye 14 Ocak'ta kulağındaki hasar ve yüz felcine yönelik, 26 Ocak'ta ise işitme kaybına yönelik operasyon yapıldı. Asiye, tedavisinin 37'nci gününde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi.
emleketi Gaziantep'e dönen minik Asiye ve ailesinin, yeni evlerindeki ilk ziyaretçisi ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu oldu. Tahmazoğlu Asiye'ye tablet ve boyama seti hediye etti, ikili beraber pasta kesti
Asiye'yi yeni evinde ziyaret ettik, neşeli ve keyfi yerinde
Yaşanan üzücü olaydan sonra her zaman küçük Asiye ve ailesinin yanında olmaya çalıştıklarını söyleyen ve bu nedenle yeni evlerindeki ilk ziyaretçisi olduklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Asiye kızımız ve ailesine tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız ve diğer yetkililerin sahip çıkmasıyla Asiye'nin ilk etap ameliyatları tamamlandı. Ömer hocamızın koordinatörlüğünde sağlığına kavuştu. Minik Asiye dün akşam saatlerinde de Gaziantep'e, evine, yuvasına döndü. Ben tekrardan ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Süreçte Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimiz yapılması gereken her şeyi yaptı. Yaşanan olay sonrası hayati tehlikesi vardı Asiye'nin ve çok ciddi bir travma geçirmişti. Çok şükür şu anda gördüğünüz gibi Asiye iyi durumda. Gayet neşeli keyfi yerinde. Şu anda normal hayatına döndü. Daha sonra biz de Asiye için, ailesi için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Kendilerine gereken tüm yardımları sağlayacağız" dedi.