Asiye'nin yeni evindeki son haline bakın! Pitbull vahşetini gözler önüne serdi

Asiye'yi yeni evinde ziyaret ettik, neşeli ve keyfi yerinde

Yaşanan üzücü olaydan sonra her zaman küçük Asiye ve ailesinin yanında olmaya çalıştıklarını söyleyen ve bu nedenle yeni evlerindeki ilk ziyaretçisi olduklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Asiye kızımız ve ailesine tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız ve diğer yetkililerin sahip çıkmasıyla Asiye'nin ilk etap ameliyatları tamamlandı. Ömer hocamızın koordinatörlüğünde sağlığına kavuştu. Minik Asiye dün akşam saatlerinde de Gaziantep'e, evine, yuvasına döndü. Ben tekrardan ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Süreçte Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimiz yapılması gereken her şeyi yaptı. Yaşanan olay sonrası hayati tehlikesi vardı Asiye'nin ve çok ciddi bir travma geçirmişti. Çok şükür şu anda gördüğünüz gibi Asiye iyi durumda. Gayet neşeli keyfi yerinde. Şu anda normal hayatına döndü. Daha sonra biz de Asiye için, ailesi için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Kendilerine gereken tüm yardımları sağlayacağız" dedi.