Aşıya ve PCR'a karşı olan Yıldız Tilbe 'koronavirüs ilk doz aşısını oldu' iddiası

Türkiye'de uygulanan aşı çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, bazı kesimler hala aşıya karşı. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de bu isimlerden biri... 55 yaşındaki şarkıcı Yıldız Tilbe ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Covid aşısına ve koronavirüs testine karşı olduğunu açıklamıştı. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yıldız Tilbe fikir değiştirdi, önceki gün ilk doz aşısını oldu.