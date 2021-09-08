Aşıya ve PCR'a karşı olan Yıldız Tilbe 'koronavirüs ilk doz aşısını oldu' iddiası
Sosyal medya hesaplarında sıklıkla koronavirüs aşısına ve PCR testlerine karşı olduğunu söyleyen 55 yaşındaki şarkıcı Yıldız Tilbe'nin fikir değiştirerek önceki gün ilk doz aşısını olduğu iddia edildi.
Türkiye'de uygulanan aşı çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, bazı kesimler hala aşıya karşı. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de bu isimlerden biri... 55 yaşındaki şarkıcı Yıldız Tilbe ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Covid aşısına ve koronavirüs testine karşı olduğunu açıklamıştı. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yıldız Tilbe fikir değiştirdi, önceki gün ilk doz aşısını oldu.
Aşı olmayacağını, PCR yaptırmayacağını söyleyen Yıldız Tilbe, "Gerekirse konserlerimi de iptal ederim" demişti. Tilbe'nin önceki gün ilk doz aşısını olduğu konuşuluyor.
Sık sık koronavirüs aşısı karşıtı açıklamalar yapan Tilbe, "Korumayan aşıyı niye olayım? Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün" diyen şarkıcı, gerekirse konserlerini iptal edeceğini de söylemişti.
Yıldız Tilbe'nin bu açıklamalarından sonra 18 Eylül'de vereceği Kıbrıs konserinin iptal edildiği medya kulislerine yansımıştı ancak menajewri zaten o tarihte bir Kıbrıs konseri olmadığını ifade ederek haberin yalan olduğunu söylemişti.