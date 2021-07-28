Aşıya teşvik için harekete geçildi! Hediyeler bomba ücretsiz ulaşım veren de var tablet de...
Salgınla mücadele kapsamında illerde teşvik kampanyaları yürütülüyor. Trabzon’da aşı olanlara turistik işletmelerde indirim imkanı sunulurken Şanlıurfa’da ise hediye çekilişleri yapılıyor. Samsun'da da ücretsiz ulaşım imkanı sağlanıyor. İşte illerde son durum...
Koronavirüs ile mücadele kapsamında düşük seviyede olan aşılama oranının arttırılması hedefleniyor. Aşılama oranının özellikle gençler arasında attırılması için çekilişlerle çeşitli hediyeler veriliyor. Hediyeler arasında neler yok ki... İşte il il aşı hediyeleri...
Trabzon’da aşı olanlara turistik işletmelerde indirim : Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ile Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acentaları Derneği (TİSAD) tarafından koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmalarında, halkı aşı olmaya teşvik etmek için özel bir kampanya hazırlandı.
Kampanyaya göre 15 Temmuz tarihinden sonra ilk ve ikinci doz koronavirüs aşısı olanlar, kentte, turizm sektöründe hizmet veren 30 işletme tarafından ağustos ayı içinde indirim hakkı kazanacak.
Kilis'te aşı olanlara bisiklet hediye edilecek
Kilis Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların aşı olmasını teşvik etmek amacıyla çekilişle bisiklet hediye edecek.