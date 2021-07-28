Aşıya teşvik için harekete geçildi! Hediyeler bomba ücretsiz ulaşım veren de var tablet de...

Trabzon’da aşı olanlara turistik işletmelerde indirim : Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ile Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acentaları Derneği (TİSAD) tarafından koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmalarında, halkı aşı olmaya teşvik etmek için özel bir kampanya hazırlandı.