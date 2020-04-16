Asitli içeceklerin hiç bilmediğimiz 5 zararı
Asitli içecekler başta çocuklar olmak üzere yetişkinlerin de tükettiği, sağlığa ciddi derecede zarar veren içeceklerdir. Bu içecekleri tüketmenin vücuda hiç bilinmeyen 5 zararını öğrenmek istiyorsanız, yazdığımız maddeleri mutlaka dikkate alın. İşte asitli içeceklerin hiç bilinmeyen 5 zararı...
7'den 70' çoğu insanın tükettiği asitli içecekler insan sağlığını ciddi derecede olumsuz etkiliyor. Birçok uzman,sıvı ihtiyacını karşılamak için asitli içecek ya da kafeinli içecek değil su tüketilmesini söylüyor. Asitli ve gazlı içeceklerin içinde bulunan zararlı ve kimyasal besinler özellikle de çocuklarda ciddi probleme yol açıyor. Yetişkinlerinde uzak durması gereken asitli içeceklerin hiç bilinmeyen 5 zararını sizinle paylaştık.
Asitli içeceklerin başında ola kola kemiklere ciddi derecede zarar verir. Kolanın içinde bulunan asit kemiklerdeki mineral yoğunluğunu azaltır ve bu durum kemik erimesine kadar gidebilir.
Günde neredeyse 2 bardak asitli içecek tüketirseniz hücrelerinizi 6 yıl yaşlandırmış olursunuz.
Yapılan araştırmalar sonucunda uzmanlar günde birden fazla asitli içecek tüketiminin ergenlik döneminde reglin erken başlamasına sebep olduğunu açıklamıştır.