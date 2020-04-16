Asitli içeceklerin hiç bilmediğimiz 5 zararı

7'den 70' çoğu insanın tükettiği asitli içecekler insan sağlığını ciddi derecede olumsuz etkiliyor. Birçok uzman,sıvı ihtiyacını karşılamak için asitli içecek ya da kafeinli içecek değil su tüketilmesini söylüyor. Asitli ve gazlı içeceklerin içinde bulunan zararlı ve kimyasal besinler özellikle de çocuklarda ciddi probleme yol açıyor. Yetişkinlerinde uzak durması gereken asitli içeceklerin hiç bilinmeyen 5 zararını sizinle paylaştık.