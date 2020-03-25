Aşırı yıkamaktan yıpranan ellerimizi nasıl koruruz?
Koronavirüs salgını ile birlikte ellerimizi gün içinde sıklıkla yıkamaya başladık. Kolonya ve dezenfektanları da çokça kullanıyoruz.Haliyle ellerimiz aşırı yıpranıyor.Peki yıkamaktan yıpranmış eller için neler yapabiliriz? İşte yanıtı...
Ellerinizi sık sık yıkamak önemli ancak şüpheli bir temasta bulunmadıysanız gereksiz yere ellerinizi yıkayıp, kolonya ve dezenfektan gibi ürünleri boş yere ellerinize değdirmeyin.
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El yıkama sonrasında ellerinizi iyice kurulayarak ıslak ya da nemli kalmasını önleyin.Havlunuzu sık sık değiştirin.
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Ellerinizi yıkarken sıcak ya da soğuk değil ılık su tercih edin.
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Her el yıkama, kolonya ve dezenfektan kullanımı sonrası ellerinize nemlendirici kremler sürmeye özen gösterin.
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