Aşırı uyku uyuyorsanız dikkat erken ölüm riski var!

Depresyona sebebiyet verir

9 saatten fazla süren bir uyku genellikle iyileştirici ve tazeleyici bir uyku olmaz ve bu kişiler uykunun ardından dahi, saatlerce uyanmakta zorlanabilirler. Birey çok uyumayı olumsuz ruh halinden ve olumsuz düşüncelerden bir kaçış olarak görebilmektedir.”