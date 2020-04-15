Aşırı uyku uyuyorsanız dikkat erken ölüm riski var!
. Her gün düzenli bir uyku sizin güne enerjik ve dinamik başlamanızı sağlamaktadır. Peki dönemsel olmayan fazla uyumanın insan bedenine ne gibi zararları var? İşte aşırı uykunun riskleri!
Depresyona sebebiyet verir
9 saatten fazla süren bir uyku genellikle iyileştirici ve tazeleyici bir uyku olmaz ve bu kişiler uykunun ardından dahi, saatlerce uyanmakta zorlanabilirler. Birey çok uyumayı olumsuz ruh halinden ve olumsuz düşüncelerden bir kaçış olarak görebilmektedir.”
Zekada gerileme meydana gelir
Yapılan araştırmalarda çok fazla uyumanın, beyin fonksiyonlarında kötüleşmeye yol açtığını ve zekalarında da iki yıl yaşlanmaya sebep olduğu ortaya konmuştur.
Obezite
Uzun süre uyumak, hatta saatlerce uyumak sağlığa zararlıdır. Gerekenden fazla uyumanın neden olduğu bir diğer hastalık ise obezitedir.
Fazla uyku ölüm oranını yükseltiyor
Gece 9 saatten fazla uyuyanların 7-8 saat uyuyanlardan daha fazla ölüm oranına sahip olduğu görülmüştür. Normalden daha az yada daha çok uyuyan kişilerde herhangi bir sebepten dolayı ölümlerde artış gözlemlenmiştir. Bu araştırma 2014 yılında bilim adamları tarafından yapılmış ve onaylanmıştır.