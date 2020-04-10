Aşırı tüketmenin zararlı olduğu 7 sağlıklı gıda!
Bu besinleri fazla miktarda tüketmek vücudun istenmeyen reaksiyonlar vermesine bile sebep oluyor. İşte fazla tüketilmemesi gereken o besinler...
Havuç
Ciddi miktarda havuç tüketildiğinde ciltte anormal bir sarı-turuncu renk bırakabilir. Bu renk bozulmasına havuçta bulunan beta karoten neden olur. Bu renk değişikliği avuç içi, el, yüz ve ayak tabanlarında görülebilir.
Su
Kandaki su oranın sodyum oranından fazla olması durumunda su zehirlenmesi ortaya
çıkar. Uzmanlar su zehirlenmesinin hemen tedavi edilmesi gerektiğini aksi halde ciddi
rahatsızlıklara neden olabileceğini vurguluyorlar. Aşırı su tüketme isteğine, psikolojide
polidipsi hastalığı denir. Bu rahatsızlığa sahip kişiler üzerinde yapılan araştırmalarda,
vakaların çoğunda zihinsel rahatsızlıkların olduğu gözlenmiştir.Çok fazla su tüketimi, böbrekleriniz artık suyu işleyemediğinde sodyum seviyelerini dibe vurdurarak elektrolit dengesizliğine neden olabilir. Başka bir sonuç da aşırı su tüketimi sonrası beyinde su birikmesidir.
Süt
Bir yetişkin için önerilen günlük süt miktarı 250 ml. az yağlı ya da yağsız süttür.Süt şekeri olarak da bilinen laktozu yetişkinlerin yaklaşık yüzde 50'si yeterli miktarda sindiremez ve buna bağlı olarak şişkinlik, gaz ve sindirim problemleri ortaya çıkabilir.Süt fazla tüketildiğinde böbrek taşları oluşabilir. Çünkü aşırı süt tüketimi ile vücuda giren fazla kalsiyumu vücut eritemeyebilir ve bu da böbrekte taş oluşmasına sebep olur.
Süt tüketiminde aşırıya kaçanların ileriki yaşlarında kemik hasarları ortaya çıkabilir.
Avokado
Avokado lif ve bol miktarda vitamin içerir. Ayrıca, yüksek düzeyde tekli doymamış yağ içeriği nedeniyle kötü kolesterolü düşürmenize ve hücrelerinizi korumanıza yardımcı olabilir.Ancak yüksek kalorisinden dolayı aşırı tüketilmemesine dikkat edilmelidir. Hassas ve aşırı duyarlı bünyeye sahip kişilerde; kaşıntı, kızarıklık gibi bazı alerjik sorunlara neden olabilmektedir. Bu yüzden tüketimde aşırıya kaçılmamalıdır.