Aşırı tüketmenin zararlı olduğu 7 sağlıklı gıda!

Süt

Bir yetişkin için önerilen günlük süt miktarı 250 ml. az yağlı ya da yağsız süttür.Süt şekeri olarak da bilinen laktozu yetişkinlerin yaklaşık yüzde 50'si yeterli miktarda sindiremez ve buna bağlı olarak şişkinlik, gaz ve sindirim problemleri ortaya çıkabilir.Süt fazla tüketildiğinde böbrek taşları oluşabilir. Çünkü aşırı süt tüketimi ile vücuda giren fazla kalsiyumu vücut eritemeyebilir ve bu da böbrekte taş oluşmasına sebep olur.

Süt tüketiminde aşırıya kaçanların ileriki yaşlarında kemik hasarları ortaya çıkabilir.