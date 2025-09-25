Aşırı terliyorsanız sebebi bu? Meğer ter kokusunun sebebi de...
Terleme normaldir ama bedeniniz sırılsıklam oluyorsa sağlıklı olup olmadığınız sorusu aklınıza gelebilir. Ayrıca bedenden yayılan koku söz konusu olduğunda her zaman terlemeyi normal hissetmezsiniz. Peki aşırı terleme sebebi ne, nasıl önlenir?
Terlemek doğaldır ancak terinizin kokması doğal mı? Hiç kendinizi, gün ortasında biriyle buluşmadan hemen önce, ter kokup kopmadığınızı merak ederken buldunuz mu?
Sosyal medyada, gün boyu ferah kalmanın yollarını anlatan paylaşımlar bu endişeyi tetikliyor olabilir.
Tüm vücutlarına deodorant sıkan sosyal medya ünlüleri ile kalabalık toplu taşıma araçlarındaki 'küflü' yolculardan şikayet eden paylaşımlar viral olabiliyor.
Ancak uzmanlar, terlemenin normal olduğunu hatırlatıyor. Bu temiz olmamakla değil, biyolojiyle ilgili bir durum.
UZMANLAR NORMAL DİYOR
İngiltere'deki Bristol Üniversitesi'nde anatomi profesörü olan Michelle Spear, "Terlemek tamamen normal ve gerekli bir süreçtir" diyor.
Çoğu insan ısıya, egzersize veya strese tepki olarak terler.
Terleme vücudun, artan sıcaklığı düzenleme mekanizmasının sonucudur.
Terleme ve ferah kalma konusunda sorularınızı yanıtlamak için uzmanlarla konuştuk.
PEKİ, TERLEME SONRASI KOKMAK NORMAL Mİ?
Vücut ısındığında, yüzeye sıvı ve bazı tuzlar salar. Bu sıvı daha sonra buharlaşarak ısıyı da beraberinde götürür ve vücut sıcaklığını düşürür.
Ancak bu ter, vücut kokusunun nedeni değildir.
Profesör Spear, vücutta iki ila dört milyon ter bezi bulunduğunu ve bunların "iki tür ter ürettiğini" açıklıyor.
Bunlar "vücudu serinleten sulu ter ile yağ bakımından daha zengin ter" olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Daha yağlı olan ter, koltuk altı ve kasık gibi bölgelerinde üretiliyor. Bakterilerin devreye girdiği bu süreçte ortaya çıkan koku bir yan üründür.
Terleme sağlıklı doğal bir süreç olsa da, temiz ve özgüvenli hissetmek istemek de bir o kadar doğaldır.
Uzmanlar bu noktada amacın, terlemeyi tamamen durdurmak değil, daha konforlu bir günlük yaşam sürdürmek olduğunu söylüyor.