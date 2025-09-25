Aşırı terliyorsanız sebebi bu? Meğer ter kokusunun sebebi de...

PEKİ, TERLEME SONRASI KOKMAK NORMAL Mİ?

Vücut ısındığında, yüzeye sıvı ve bazı tuzlar salar. Bu sıvı daha sonra buharlaşarak ısıyı da beraberinde götürür ve vücut sıcaklığını düşürür.

Ancak bu ter, vücut kokusunun nedeni değildir.

Profesör Spear, vücutta iki ila dört milyon ter bezi bulunduğunu ve bunların "iki tür ter ürettiğini" açıklıyor.

Bunlar "vücudu serinleten sulu ter ile yağ bakımından daha zengin ter" olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Daha yağlı olan ter, koltuk altı ve kasık gibi bölgelerinde üretiliyor. Bakterilerin devreye girdiği bu süreçte ortaya çıkan koku bir yan üründür.

Terleme sağlıklı doğal bir süreç olsa da, temiz ve özgüvenli hissetmek istemek de bir o kadar doğaldır.

Uzmanlar bu noktada amacın, terlemeyi tamamen durdurmak değil, daha konforlu bir günlük yaşam sürdürmek olduğunu söylüyor.