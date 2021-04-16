Aşırı terleme neden olur nasıl geçer bu 11 rahatsızlığa dikkat!

Aşırı terleme neden olur?

Daha çok hormonal rahatsızlıkların neden olduğu aşırı terleme durumunda metabolizmayı hızlandıran hastalıklar değerlendirilmelidir. Hipertiroidi yani tiroit bezinin aşırı çalışması terlemeye en sık neden olan sistemik hastalıkların başında gelmektedir. Bu nedenle hipertiroidinin diğer belirtileri olan çarpıntı, kilo kaybı, ellerde titreme, sinirlilik ve saç dökülmesi belirtileri kontrol edilmelidir. Hipertiroidi gibi büyüme hormonu fazlalığı ve adrenalin hormonundaki normal dışı çalışma da aşırı terlemeye neden olan diğer hormonal hastalıklardır.