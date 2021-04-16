Aşırı terleme neden olur nasıl geçer bu 11 rahatsızlığa dikkat!
Spor, heyecan veya korku gibi anlarda, vücut terleyerek reaksiyon verebiliyor. Ancak bunun dışında da aşırı terleme yaşanabiliyor. Terlemeye neden olan rahatsızlıkları sıraladık.
Aşırı terleme nedir?
Vücudun sıcak ve soğuk karşısında dengesini sağlayan, yani vücut ısısını ayarlayan terleme mekanizması istek dışı çalışmaktadır. Vücutta 2-4 milyon arasında bulunan ter bezlerinin sayısı kadınlarda daha fazla olmasına rağmen erkeklerde daha aktif çalışmaktadır. Isı dengesinin yanında spor, heyecan, korku veya sinirlenme gibi durumlarda terleme artmaktadır. Ancak ortada bu nedenlerin hiçbiri yokken gerekli miktardan fazla terleme yani hiperhidroz görülebilmektedir.
Aşırı terleme sadece el ve ayaklarda görülebileceği gibi vücut genelinde de yaşanabilmektedir. 18-30 yaş arasında daha fazla görülen lokal terleme sorunları sosyal yaşamı olumsuz etkileyebilmektedir. 30 yaş sonrası daha fazla ortaya çıkan genel terleme sorunu, sistemik bir hastalığın habercisi olabilmektedir.
Aşırı terleme neden olur?
Daha çok hormonal rahatsızlıkların neden olduğu aşırı terleme durumunda metabolizmayı hızlandıran hastalıklar değerlendirilmelidir. Hipertiroidi yani tiroit bezinin aşırı çalışması terlemeye en sık neden olan sistemik hastalıkların başında gelmektedir. Bu nedenle hipertiroidinin diğer belirtileri olan çarpıntı, kilo kaybı, ellerde titreme, sinirlilik ve saç dökülmesi belirtileri kontrol edilmelidir. Hipertiroidi gibi büyüme hormonu fazlalığı ve adrenalin hormonundaki normal dışı çalışma da aşırı terlemeye neden olan diğer hormonal hastalıklardır.
Kadınlarda özellikle menopoz sonrası aşırı terleme görülebilirken, aşırı kilo, alkol ya da uyuşturucu kullanımı, baharatlı yiyecekler, kafein gibi etkenler de terlemeyi artırabilmektedir.