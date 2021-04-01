Aşırı terleme neden olur diyabet en önemli sebeplerinden!
Aşırı terleme ya da diğer adıyla hiperhidrozis bu sorundan muzdarip kişiler için adeta kabusu yaşatıyor. Hiperhidrozis (aşırı terleme) ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgiler haberimizde.
Terleme, vücut sıcaklığını sabit tutmaya yarayan fizyolojik bir fonksiyon. Terleme aşırı olduğundaysa hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle havaların ısınmasıyla korkulu rüya haline gelen bazen de genetik ya da bazı hastalıklara bağlı olarak yaşanan terleme sorunu farklı tedavi yöntemleriyle azaltılabiliyor.
Aşırı terleme belirtileri primer ve sekonder olarak ikiye ayrılıyor. Primer Bölgesel Hiperhidrozis (Aşırı terleme) belirtileri farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Genellikle vücut kuruyken eller ve koltuk altı gibi belirli bölgelerin terlemesi rahatsızlığın en önemli belirtisi olarak bilinmektedir.
Sekonder aşırı terlemede ise genellikle gece terlemeleri daha fazla olabiliyor.
Aşırı terleme teşhisinde; terlemeye neden olabilecek diğer hastalıklar kan tahlili gibi yöntemlerle elenebilir. Bu hastalıklar bertaraf edildikten sonra teşhis netleşebilir. Ancak nadir de olsa bazen hastada hem primer hem sekonder aşırı terleme olabilir. Yani hastada nedene belli olmayan primer bölgesel aşırı terleme rahatsızlığı varken aynı zamanda diyabet veya tiroit kaynaklı terleme de bulunabilir.