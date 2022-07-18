Aşırı sıcak hava dalgası Avrupa ülkelerine ölüm getirdi! Binden fazla kişi sıcaktan öldü
AVRUPA'da etkili olan sıcaklar özellikle İngiltere'de ülke tarihi boyunca ilk kez bu kadar etkisini gösterdi. Sıcaklar sebebiyle ülkede ulusal acil durum ilan edildi, İspanya ve Portekiz'de ölü sayısı bini geçti.
Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava bunaltıcı seviyelere kadar geldi. İspanya ve Portekiz'de sıcaklar sebebiyle 1027 kişinin öldüğü belirtildi
İngiltere'de olağanüstü hal olarak kabul edilen dördüncü seviyede alarma geçilirken ülkede acil durum ilan edildi.
Bu yıl mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden ve Avrupa'yı adeta kavuran sıcak hava dalgası nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti.
İngiltere bugün ülke tarihinin en sıcak gününü yaşamaya hazırlanıyor. Sıcaklığın gün içinde 41 dereceyi bulması bekleniyor. Meteoroloji Müdürlüğü, Pazartesi ve Salı günleri aşırı sıcaklıklar görüleceği uyarısında bulundu. Sıcak hava dalgasının güneydoğuda Londra'dan kuzeyde York ve Manchester'a dek tüm İngiltere'de hissedilmesi söz konusu.