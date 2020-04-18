Aşırı kahve tüketimine dikkat bağışıklık sistemini zayıflatıyor

“Çayı açık ve limonla için”

Besinlerin besleyici ve faydalı özelliklerinden faydalanmak için yemeklerden 1-2 saat sonra çay ya da kahve içmek gerektiğini belirten Bönce, “Özellikle sabah kahvaltılarında besinlerdeki demir emilimini etkilediği için çay içilmesini önermiyorum. Kahvaltının sonunda, açık ve limonlu çay içilebilir. Bu süreçte bağışıklık sisteminin güçlü olması için demire, vitamin ve minerallere çok ihtiyacımız var, depolarımızın dolu olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.