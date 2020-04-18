Aşırı kahve tüketimine dikkat bağışıklık sistemini zayıflatıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle evde çok fazla vakit geçirmenin çay ve kahve tüketimini artırdığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, “Aşırı çay ve kahve tüketimi yemeklerden aldığımız vitamin ve minerallerin emilimini olumsuz etkiliyor bu da bağışıklık sistemine zarar veriyor” dedi.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, koronavirüs salgını nedeniyle evde çok fazla vakit geçirmenin çay ve kahve tüketimini artırdığını söyledi.
Evde çok vakit geçirildiği için çay ve kahve tüketiminin arttığına dikkat çeken Emsey Hospital’dan Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, çay ve kahvenin aşırı tüketilmesi halinde yol açacağı sağlık sorunlarına değindi. Bönce, “Çay ve kahve tüketimini azaltmanın yolu su kullanımını artırmaktan geçer. Çay ve kahvenin ana maddesi kafeindir gün içinde çok fazla kafein tüketmek birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. O yüzden kontrollü içmelerini öneriyorum” diye konuştu.
Kafeinin fazla alındığında mineral yoğunluğunda azalmaya neden olduğunu aktaran Bönce, besinlerdeki vitamin ve minerallerin emilimini de olumsuz etkilediğini ifade etti. Bönce, yetersiz vitamin ve mineral alımından dolayı bağışıklık sisteminin de olumsuz etkilendiğini söyledi.
“Çayı açık ve limonla için”
Besinlerin besleyici ve faydalı özelliklerinden faydalanmak için yemeklerden 1-2 saat sonra çay ya da kahve içmek gerektiğini belirten Bönce, “Özellikle sabah kahvaltılarında besinlerdeki demir emilimini etkilediği için çay içilmesini önermiyorum. Kahvaltının sonunda, açık ve limonlu çay içilebilir. Bu süreçte bağışıklık sisteminin güçlü olması için demire, vitamin ve minerallere çok ihtiyacımız var, depolarımızın dolu olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.