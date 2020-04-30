Aşırı çay tüketmek sağlığa zarar veriyor kaç bardak içilmeli?
Uzmanlar uyarıyor! Aşırı çay tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor! Peki fazla çay içmenin zararları neler? Tüm merak edilenleri Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gökçen Özüpek'ten öğrendik.
Dünya Çay Komitesi’nin 2018’de hazırladığı ‘Dünya Çay Raporu’na göre kişi başına çay tüketiminde Türkiye yılda 3,5 kilogramlık çay tüketimiyle birinci sırayı aldı. Hal böyle olunca çay içmenin vücuda herhangi bir zararının olup olmadığı da merak konusu oldu.
Aşırı çay tüketimi tansiyonu yükseltiyor
Çay tüketiminin tamamen masum olduğunu söyleyemeyiz. Bizim için elzem olan çay tüketim miktarıdır. Aşırı çay tüketimi, içeriğinde bulundurduğu ‘tanenler’ sebebi ile vücutta demirin emilimini engelleyeceğinden anemi (kansızlık) ismini verdiğimiz sağlık problemine sebep olmaktadır.
Ayrıca içeriğinde bulunan kafein ise, fazla çay tüketimine bağlı olarak tansiyonu yükseltip, bireylerde taşikardiye sebep olabilmektedir. Ayrıca aşırı tüketildiğinde su kaybının oluşmasını da tetiklemektedir.
Yeşil çay daha sağlıklı!
Siyah çayın içeriğinde tanen ve kafein fazla miktarda bulunurken, yeşil çayda ise polifenol olarak adlandırılan antikanserojen maddeler yoğunluktadır.