Aşırı çay tüketmek sağlığa zarar veriyor kaç bardak içilmeli?

Dünya Çay Komitesi’nin 2018’de hazırladığı ‘Dünya Çay Raporu’na göre kişi başına çay tüketiminde Türkiye yılda 3,5 kilogramlık çay tüketimiyle birinci sırayı aldı. Hal böyle olunca çay içmenin vücuda herhangi bir zararının olup olmadığı da merak konusu oldu.