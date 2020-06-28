Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oluyor! Eşi Nur Nadir kimdir?

Asil Nadir 3 kez evlendi

Asil Nadir ilk evliliğini 1962 yılında Ayşegül Tecimer ile yaptı. Asil Nadir’in bu evlilikten iki oğlu bulunuyor. Asil Nadir ikinci evliliğini ise 2005 yılında, kendisinden 43 yaş küçük Filistinli sekreteri Neriman Nur’la yaptı ve 2 erkek çocukları oldu. Nadir son evliliğini ise Nur Nadir’le yaptı.