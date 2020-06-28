Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oluyor! Eşi Nur Nadir kimdir?
Kıbrıslı Türk işadamı Asil NAdir, 79 yaşında 6. kez baba oluyor. Geçen yıl 5. kez baba olan Asil Nadir'in genç eşi Nur Nadir, bir yıl aradan sonra yeniden hamile olduğunu açıkladı. Nur Nadir, sahibi oldukları Kıbrıs gazetesinde baklava dağıttı
79 yaşındaki Asil Nadir, bir yıl aradan sonra yine baba oluyor. Asil Nadir’in üçüncü eşi Nur Nadir (36), dün yeniden hamile olduğunu açıklayarak, sahibi oldukları Kıbrıs medya grubunda personele baklava dağıttı. Asil-Nur Nadir çifti geçen yıl bir çocuk sahibi olmuştu.
Nur Nadir sosyal medya hesabından da “Ailemiz genişliyor” mesajıyla mutlu haberi duyurdu.
Asil Nadir’in eşi Nur Nadir geçtiğimiz yıl tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı ve bir kız bebek dünyaya getirdi. Nadir çifti kızlarına Lisa Nur adını verdi.
Asil Nadir 3 kez evlendi
Asil Nadir ilk evliliğini 1962 yılında Ayşegül Tecimer ile yaptı. Asil Nadir’in bu evlilikten iki oğlu bulunuyor. Asil Nadir ikinci evliliğini ise 2005 yılında, kendisinden 43 yaş küçük Filistinli sekreteri Neriman Nur’la yaptı ve 2 erkek çocukları oldu. Nadir son evliliğini ise Nur Nadir’le yaptı.