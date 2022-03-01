Aşık olduğu kadınlar ölünce korkmuş Metin Uca'dan 'açık ilişki' itirafı Metin Uca kimdir kaç yaşında

Yakılarak ölmek istediğini de itiraf etti: Açıklamalarında yakılarak ölmek istediğini de belirten Metin Uca, Kalaycıoğlu'nun "Yalnızlık korkun var mı?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"60 yaşındayım ve yalnızım. Aman bana bir şey olursa diye bir kadınla birlikte olma taraftarı değilim. Bu o kadına haksızlık olur. Kendi adıma yetmeye çalışıyorum. Ölümden de korkmuyorum. Güzel öleceğimi düşünüyorum."