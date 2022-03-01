Aşık olduğu kadınlar ölünce korkmuş Metin Uca'dan 'açık ilişki' itirafı Metin Uca kimdir kaç yaşında
Ünlü sunucu Metin Uca'dan özel hayatına ilişkin çok konuşulacak itiraf... Beraber olduğu 3 kadının da art arda vefat etmesinin ardından korktuğunu söyleyen Metin Uca artık 'açık ilişki yaşamayı teklif ettiğini' söyledi.
Ünlü sunucu Metin Uca, aşk hayatına ilişkin bugüne dek hiç itiraf etmediği bir bilinmeyenini anlatarak sosyal medyaya ve magazin gündemine bomba gibi düştü. Haberler sitesinin YouTube'da yayınlanan 'Haber Bahane' programına konuk olan Metin Uca, hayatına giren üç kadının da peşpeşe öldüğünü, bu kayıpların ardından ciddi bir travma yaşadığını ve kadınların hayatında 'kötü etki yarattığını' düşünmeye başlaması nedeniyle artık birlikte olduğu insanlara 'açık ilişki yaşamayı' teklif ettiğini itiraf etti.
'Açık ilişki yaşıyorum' itirafı: Ünlü sunucu ve seslendirme sanatçısı Metin Uca, Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programının bu haftaki konuğu oldu. Özel hayatında birlikte birlikte olduğu kadınları peşpeşe kaybettiğini ve ölümlerle sınandığını ifade eden Metin Uca, bağlanma korkusu oluştuğunu ve açık ilişki yaşamayı tercih ettiğini ifade etti.
Ölümlerle sınanmak travma yaratmış: Ailesinden de vefatlar sonucu kayıplar yaşayarak sarsıldığını anlatan Metin Uca, anne babasını 30'lu yaşlarda bir buçuk ay arayla kaybettiğini, zaman içinde aldığı ölüm haberlerinden sonra travma yaşadığını ve bağlanma korkusu geliştiğini söyledi.
Yakılarak ölmek istediğini de itiraf etti: Açıklamalarında yakılarak ölmek istediğini de belirten Metin Uca, Kalaycıoğlu'nun "Yalnızlık korkun var mı?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:
"60 yaşındayım ve yalnızım. Aman bana bir şey olursa diye bir kadınla birlikte olma taraftarı değilim. Bu o kadına haksızlık olur. Kendi adıma yetmeye çalışıyorum. Ölümden de korkmuyorum. Güzel öleceğimi düşünüyorum."