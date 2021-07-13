Aşıda yeni plan belli oldu! 9 günlük Kurban Bayramı tatili endişesi, vakalar artacak
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması ve yaz tatili nedeniyle günlük 300 bin civarında olan aşılama hızını yavaşlatacağı hesaplanıyor. Bu nedenle ağustos boyunca, yeni kampanya yöntemleri denenecek. Eylül başında da 50 milyon kişiye en az bir doz aşı yapılmış olması hedefleniyor.
Sonbahar gelmeden önce Türkiye’nin büyük bölümünü aşılamak için başlatılan çalışmalar, Kurban Bayramı’nda kesintiye uğrayacak. Bu da vaka sayılarının artması endişesi yarattı. Yaş gruplarının aşağı doğru inmesi nedeniyle aşıya ilgide azalma yaşanıyor.
Yaz tatilleri ve önümüzdeki 9 günlük bayram molasının aşılama hızını düşüreceği hesaplanıyor. Halen günlük yeni doz sayısının 300 bin civarında olduğu belirtiliyor. Bu nedenle ağustos ayı boyunca, aşı kampanyasının hızlanması için yeni yöntemler denenecek.
Delta etkisi için maske-mesafe
Yapılan değerlendirmelerde vaka sayısının bayramdan sonra artacağı, Delta varyantının oranının da yükseleceği tahmin ediliyor.
Normalleşme kararları ve bayram hareketliliği hesaba katıldığında temmuz sonunda Türkiye’deki vakaların yüzde 40’ından fazlasının Delta virüsü olacağı belirtiliyor.