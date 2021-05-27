Aşı olunca kabusu yaşadılar! Sır ölümdeki gizem bilim insanları çözdü
Covid-19 aşısı olduktan sonra yaşanan gizemli ölümlerle ilgili bilim insanlarından açıklama geldi.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan 39 yaşındaki İngiliz model Stephanie Dubois, geçtiğimiz günlerde AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetmişti. İngiliz basınında geniş yer bulan haber kısa sürede 'ölüm nedeni aşı mı' tartışmalarını beraberinde getirmişti.
Belçika'da ise adı açıklanmayan 41 yaşındaki bir hastanın aşı sonrası ölümü sonrası Johnson & Johnson aşısının kullanımı askıya alınmıştı.
Bu haberler sonrası beklenen açıklama Alman bilim insanlarından geldi.
Bilim insanları aşı ve ölümler arasındaki bağlantıya ışık tutacak yeni bir açıklama yaptı.