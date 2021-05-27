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Aşı olunca kabusu yaşadılar! Sır ölümdeki gizem bilim insanları çözdü

Aşı olunca kabusu yaşadılar! Sır ölümdeki gizem bilim insanları çözdü

Covid-19 aşısı olduktan sonra yaşanan gizemli ölümlerle ilgili bilim insanlarından açıklama geldi.

Aşı olunca kabusu yaşadılar! Sır ölümdeki gizem bilim insanları çözdü

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan 39 yaşındaki İngiliz model Stephanie Dubois, geçtiğimiz günlerde AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetmişti. İngiliz basınında geniş yer bulan haber kısa sürede 'ölüm nedeni aşı mı' tartışmalarını beraberinde getirmişti.

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Aşı olunca kabusu yaşadılar! Sır ölümdeki gizem bilim insanları çözdü

Belçika'da ise adı açıklanmayan 41 yaşındaki bir hastanın aşı sonrası ölümü sonrası Johnson & Johnson aşısının kullanımı askıya alınmıştı.

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Aşı olunca kabusu yaşadılar! Sır ölümdeki gizem bilim insanları çözdü

Bu haberler sonrası beklenen açıklama Alman bilim insanlarından geldi.

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Aşı olunca kabusu yaşadılar! Sır ölümdeki gizem bilim insanları çözdü

Bilim insanları aşı ve ölümler arasındaki bağlantıya ışık tutacak yeni bir açıklama yaptı.

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