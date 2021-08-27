Aşı karşıtı Yıldız Tilbe 6 Eylül'den sonra nasıl konser verecek?

Eylül ayı itibariyle yeni alınan kararlara göre konser ve etkinlik alanlarına katılacak kişilerin aşı ya da PCR testi yaptırmasının zorunlu olduğu aksi takdirde aşısız ve testsiz kişilerin toplu alanlara alınmayacağı duyuruldu. Buna karşılık, Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından ateş saçarak ne aşı ne de test olmayacağını söyledi. Peki 6 Eylül'den sonra Yıldız Tilbe konser verebilecek mi veremeyecek mi, sosyal medyada son günlerin en çok tartışılan konusu bu...