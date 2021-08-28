Aşı karşıtı Yeşim Salkım korona olan babası için dua istedi

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, koronavirüsle mücadele eden babası için dua istedi. Geçtiğimiz günlerde 'aşı içeriği' olduğunu iddia ettiği bir liste yayınlayan ve aşılara güvenmediğini her fırsatta sosyal medyadan ifade eden Salkım, bu açıklamasından sadece birkaç gün sonra, babasının 3 doz Biontech aşısının hemen ardından koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Salkım, babasının durumunun ağır olduğunu ifade ederek takipçilerinden dua istedi.