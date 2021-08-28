Aşı karşıtı Yeşim Salkım korona olan babası için dua istedi
Koronavirüse karşı geliştirilen Covid19 aşılarına karşı olduğunu sosyal medyadan duyuran ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, babasının 3 doz Biontech aşısının ardından koronaya yakalandığını belirtti ve babası için dua istedi.
Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, koronavirüsle mücadele eden babası için dua istedi. Geçtiğimiz günlerde 'aşı içeriği' olduğunu iddia ettiği bir liste yayınlayan ve aşılara güvenmediğini her fırsatta sosyal medyadan ifade eden Salkım, bu açıklamasından sadece birkaç gün sonra, babasının 3 doz Biontech aşısının hemen ardından koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Salkım, babasının durumunun ağır olduğunu ifade ederek takipçilerinden dua istedi.
İşte Salkım'ın o paylaşımı...
Babasına dua istemesinin ardından birkaç saat geçmesiyle babasının durumunun daha iyi olduğunu duyuran Yeşim Salkım, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etti.
Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım geçtiğimiz günlerde 'aşının içeriği' olduğunu iddia ettiği bir listeyi paylaşmış ve bu liste sosyal medyada çok tartışılmıştı.