Ashley Cain 8 aylık bebeğini kaybettiğini duyurdu
İngiliz reality şovu Ex on the Beach ile şöhrete kavuşan Ashley Cain, bebeğini kaybettiğini duyurdu.
İngiltere'de katıldığı Ex on the Beach reality şovuyla popüler olan Ashley Cain'in bir süredir tedavi görmekte olan minik bebeği Azaylia hayatını kaybetti.
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Cain, sosyal medyada Instagram'dan yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu.
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Ashley Cain, paylaşımında "Cennette huzur içinde uyu prenses... Cennette sana kavuşana hep kalbimde olacaksın" yazdı.
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Azaylia'nın annesi Safiyya da paylaşımıyla herkesi ağlattı.
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