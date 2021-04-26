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Ashley Cain 8 aylık bebeğini kaybettiğini duyurdu

Ashley Cain 8 aylık bebeğini kaybettiğini duyurdu

İngiliz reality şovu Ex on the Beach ile şöhrete kavuşan Ashley Cain, bebeğini kaybettiğini duyurdu.

Ashley Cain 8 aylık bebeğini kaybettiğini duyurdu

İngiltere'de katıldığı Ex on the Beach reality şovuyla popüler olan Ashley Cain'in bir süredir tedavi görmekte olan minik bebeği Azaylia hayatını kaybetti.

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Ashley Cain 8 aylık bebeğini kaybettiğini duyurdu

Cain, sosyal medyada Instagram'dan yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu.

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Ashley Cain 8 aylık bebeğini kaybettiğini duyurdu

Ashley Cain, paylaşımında "Cennette huzur içinde uyu prenses... Cennette sana kavuşana hep kalbimde olacaksın" yazdı.

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Ashley Cain 8 aylık bebeğini kaybettiğini duyurdu

Azaylia'nın annesi Safiyya da paylaşımıyla herkesi ağlattı.

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