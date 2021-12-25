Asgari ücretteki tarihi artış beklentiyi artırdı! Emekliye ek zam formülü
Emeklilerin maaşları her yıl enflasyona göre belirleniyor. Ancak bu sene farklı bir ek zam sistemi devreye girebilecek. Faruk Erdem kaleme aldığı yazısında tahminlerini paylaştı. Asgari ücrete yapılan yüzde 50.4'lük tarihi zammın beklentiyi artırdığını söyledi. İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren o yazı
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki kez 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Bu yıl da 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 olarak belirlendi.
Buna Aralık enflasyonu da eklenecek.
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Tahminimiz yıl sonunda rakamın yüzde 14-15 seviyesinde gerçekleşmesi.
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Ancak asgari ücrete yapılan yüzde 50.4'lük tarihi zam bu kesimde de beklentileri artırdı. Yapılan açıklamalarda da bir ek zam geleceği söylendi.
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Burada daha düşük olan maaşlara daha yüksek oranda olmak üzere bir ek zam yapılması gündemde.
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