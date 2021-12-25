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Asgari ücretteki tarihi artış beklentiyi artırdı! Emekliye ek zam formülü

Asgari ücretteki tarihi artış beklentiyi artırdı! Emekliye ek zam formülü

Emeklilerin maaşları her yıl enflasyona göre belirleniyor. Ancak bu sene farklı bir ek zam sistemi devreye girebilecek. Faruk Erdem kaleme aldığı yazısında tahminlerini paylaştı. Asgari ücrete yapılan yüzde 50.4'lük tarihi zammın beklentiyi artırdığını söyledi. İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren o yazı

Asgari ücretteki tarihi artış beklentiyi artırdı! Emekliye ek zam formülü

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki kez 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Bu yıl da 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 olarak belirlendi.
Buna Aralık enflasyonu da eklenecek.

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Asgari ücretteki tarihi artış beklentiyi artırdı! Emekliye ek zam formülü

Tahminimiz yıl sonunda rakamın yüzde 14-15 seviyesinde gerçekleşmesi.

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Asgari ücretteki tarihi artış beklentiyi artırdı! Emekliye ek zam formülü

Ancak asgari ücrete yapılan yüzde 50.4'lük tarihi zam bu kesimde de beklentileri artırdı. Yapılan açıklamalarda da bir ek zam geleceği söylendi.

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Asgari ücretteki tarihi artış beklentiyi artırdı! Emekliye ek zam formülü

Burada daha düşük olan maaşlara daha yüksek oranda olmak üzere bir ek zam yapılması gündemde. 

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