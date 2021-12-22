Asgari ücretteki 10 puanlık destek ile herkes kazanıyor! Kritik ayrıntıya dikkat!

Perşembe günü açıklanan yeni asgari ücret tarihi bir zam ile 4.253,40 TL oldu. Yüzde 50.4 oranındaki zam bugüne kadar yapılan artışların hepsinin üzerinde gerçekleşti. Özellikle yeni asgari ücretin hem işçi hem de işverenin imzasıyla açıklanması da burada önemliydi. Ocak ayından itibaren yeni asgari ücret uygulanacak ve işçilere yeni maaşları ödenecek. Bu artış aslında sadece asgari ücretlileri değil diğer işçilerin de maaşını yukarı çeken bir etki yaptı.