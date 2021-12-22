Asgari ücretteki 10 puanlık destek ile herkes kazanıyor! Kritik ayrıntıya dikkat!
Asgari ücret açıklandı, net ücret yüzde 50,4 artışla 4.253,40 TL’ye çıkarken brüt ücretteki artış yüzde 39.9 oldu. Bu 10 puan ne anlama geliyor?
Perşembe günü açıklanan yeni asgari ücret tarihi bir zam ile 4.253,40 TL oldu. Yüzde 50.4 oranındaki zam bugüne kadar yapılan artışların hepsinin üzerinde gerçekleşti. Özellikle yeni asgari ücretin hem işçi hem de işverenin imzasıyla açıklanması da burada önemliydi. Ocak ayından itibaren yeni asgari ücret uygulanacak ve işçilere yeni maaşları ödenecek. Bu artış aslında sadece asgari ücretlileri değil diğer işçilerin de maaşını yukarı çeken bir etki yaptı.
Nitekim kamuda da memur ve emekliler için yeni çalışmalar başlatıldı. Bu yılki asgari ücrette dikkat çekici bir ayrıntı var o da brüt asgari ücrette yaşandı. Faruk Erdem yazısında önemli detayları paylaştı:
Brüt asgari ücret, işsizlik maaşından SSK primine, borçlanmalardan isteğe bağlı sigortaya ve Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) kadar her türlü ödemeyi de belirleyen bir parametre. Dolayısıyla net ücret kadar önemli.
Her yıl oransal artış brüt ücrete yapılır ve bunun üzerinden net ücret hesaplanırdı. Bu yıl net ücrete yüzde 50,4 zam yapılırken brüt ücret artışı 10 puan aşağıda tespit edildi. Vergisiz asgari ücretin etkisi böylece ortaya çıkmış oldu. Bu durum aslında birçok konuda destek anlamına geliyor. Eğer bu destek olmasaydı brüt asgari ücret 5.380,86 TL olacaktı. Bunun etkisi de her yerde kendisini gösterecekti.