Asgari ücrette zam senaryoları belli oldu! Oran belli oldu, temmuz yerine...
Mayıs ayında enflasyonda zirve görüldü. Temmuz maaş artışları için son veriye geri sayım başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından emekli ve memurların maaş artışları netleşecek. Emekli ve memurların yanında asgari ücrete de ara zam beklentisi arttı. Asgari ücrete ara zamda hangi senaryolar masada? İhtimaller neler?
Yüksek enflasyon karşısında alım gücü eriyen milyonlarca çalışanın gündeminde temmuz ayında asgari ücrete ek artış yapılması. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ara zamma kapıları net şekilde kapatsa da enflasyonda zirvenin görülmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesinin ardından ara zam kulisleri hareketlendi.
Türk-İş, mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 18 bin 969 TL ile asgari ücreti aştı.
Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BESAR) haziran ayı açlık sınırını açıkladı. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi'nin (BESAR) açıkladığı açlık sınırı asgari ücreti 8 bin lira geride bıraktı. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi BESAR ‘Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı’ raporunu paylaştı.
Buna göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 25 bin 374 lira (açlık sınırı), bekar çalışanın yaşam maliyeti 30 bin 210 lira olarak hesaplandı.