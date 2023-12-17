Asgari ücrette yarın rakamlar konuşacak! İşte masadaki rakamlar ve en güçlü ihtimal

Asgari Ücret zammında yarın kritik gün. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanacak ve TÜİK temsilcisi, ellerindeki rakamları ve istedikleri zam oranını açıklayacak. Ve pazarlık o rakamlar üzerinden başlayacak. Türk-İş toplantı öncesi resti çekti. O rakam masaya gelirse masayı terk edecek. Asgari ücret 2024 yılında kaç lira olacak? İşte pazarlık masasındaki rakamlar ve en kuvvetli ihtimal.