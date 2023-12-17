Asgari ücrette yarın rakamlar konuşacak! İşte masadaki rakamlar ve en güçlü ihtimal
Milyonları ilgilendiren yeni asgari ücret için ikinci toplantı yarın yapılacak. İlk toplantıda rakam konuşulmamıştı. Yarınki toplantıda TÜİK'in enflasyon ve geçim şartları raporları masaya gelecek ve pazarlık o rakamlar üzerinden başlayacak. Türk-İş toplantı öncesi resti çekti. İşte asgari ücret senaryoları...
Asgari Ücret zammında yarın kritik gün. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanacak ve TÜİK temsilcisi, ellerindeki rakamları ve istedikleri zam oranını açıklayacak. Ve pazarlık o rakamlar üzerinden başlayacak. Türk-İş toplantı öncesi resti çekti. O rakam masaya gelirse masayı terk edecek. Asgari ücret 2024 yılında kaç lira olacak? İşte pazarlık masasındaki rakamlar ve en kuvvetli ihtimal.
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. 11 Aralık’ta yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısında rakam konuşulmamıştı. Yarınki toplantıda TÜİK temsilcisi asgari ücret zammı için gösterge olacak rakamları masaya getirecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yinelerken, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar "Asgari ücret çalışanların kendisine ve ailesine, insanlık haysiyetine uygun bir yaşam sağlaması gereken ücrettir. Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildi" demişti.
İkinci toplantıda ilk ke rakam konuşulacak
Komisyonun ikinci toplantısı 18 Aralık Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak. Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek.