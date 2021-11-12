Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?
Yaklaşık 8 milyon kişinin gözü aralık ayında açıklanması beklenen ücrette...Aslında zam sadece onları da değil bütün çalışanları ilgilendiriyor. En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücretten vergi alınmamasına yönelik çalışıldığını açıklaması yüksek zam beklentisine giren işçileri daha da heyecanlandırdı.
Şu anda asgari ücretten SGK primi, gelir vergisi, damga vergisi ve işsizlik sigortası işçi payı olmak üzere 752 TL kesinti yapılıyor. Asgari ücretliden yüzde 15 gelir vergisi ve binde 7.59 oranında damga vergisi kesiliyor. Bu iki vergi için işçinin maaşından yapılan aylık kesinti 214 TL. 8 milyon asgari ücretli var.
Ek 214 TL artış
Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre eğer devlet gelir vergisi ve damga vergisi almaktan vazgeçerse Hazine'ye yıllık 20.5 milyar TL'lik bir maliyet çıkıyor.
Bu milyonlarca çalışan için devletin büyük fedakarlık yapması demek... Hükümet vergi almaktan tamamen vazgeçerse çalışanların maaşında açıklanacak zam oranı dışında 214 TL'lik bir artış daha yapılmış olacak.
AZ ÇALIŞANDAN AZ VERGİ
Dünyada da asgari ücretten çeşitli kesintiler yapılıyor. Örneğin, Macaristan... Asgari ücretin yüzde 19'u sosyal güvenlik, yüzde 15'i gelir vergisi kesintisine gidiyor. Toplam oran yüzde 34. Almanya'da yüzde 20 sosyal güvenlik, yüzde 5 gelir vergisi olmak üzere toplam yüzde 25'lik kesinti yapılıyor.