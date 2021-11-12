BIST 1.636
DOLAR 9,92
EURO 11,37
ALTIN 590,97

Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?

Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?

Yaklaşık 8 milyon kişinin gözü aralık ayında açıklanması beklenen ücrette...Aslında zam sadece onları da değil bütün çalışanları ilgilendiriyor. En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücretten vergi alınmamasına yönelik çalışıldığını açıklaması yüksek zam beklentisine giren işçileri daha da heyecanlandırdı.

Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?

Şu anda asgari ücretten SGK primi, gelir vergisi, damga vergisi ve işsizlik sigortası işçi payı olmak üzere 752 TL kesinti yapılıyor. Asgari ücretliden yüzde 15 gelir vergisi ve binde 7.59 oranında damga vergisi kesiliyor. Bu iki vergi için işçinin maaşından yapılan aylık kesinti 214 TL. 8 milyon asgari ücretli var.

113
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?

Ek 214 TL artış

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre eğer devlet gelir vergisi ve damga vergisi almaktan vazgeçerse Hazine'ye yıllık 20.5 milyar TL'lik bir maliyet çıkıyor. 

213
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?

Bu milyonlarca çalışan için devletin büyük fedakarlık yapması demek... Hükümet vergi almaktan tamamen vazgeçerse çalışanların maaşında açıklanacak zam oranı dışında 214 TL'lik bir artış daha yapılmış olacak.

313
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?

AZ ÇALIŞANDAN AZ VERGİ

Dünyada da asgari ücretten çeşitli kesintiler yapılıyor. Örneğin, Macaristan... Asgari ücretin yüzde 19'u sosyal güvenlik, yüzde 15'i gelir vergisi kesintisine gidiyor. Toplam oran yüzde 34. Almanya'da yüzde 20 sosyal güvenlik, yüzde 5 gelir vergisi olmak üzere toplam yüzde 25'lik kesinti yapılıyor. 

413