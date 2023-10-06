Asgari ücrette taban fiyat! Ekonomist Muhammet Bayram net olur dedi rakam verdi
Asgari ücretliler yeni yıl zammını beklerken, yapılacak artışla ilgili ipuçları da gelmeye başladı. Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücretin taban fiyatı tahminini açıkladı.
Asgari ücretle ilgili tahminler ve açıklamalar gündemde yer almaya devam ediyor. Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücretin taban fiyatı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Milliyet'e konuşan Bayram, son açıklanan enflasyon oranlarını referans alarak, üç aylık kümülatif enflasyonun yüzde 25 civarında olduğunu belirtti.
Ayrıca, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmelerden kaynaklı olarak yüzde 34'lere varan artışlar aldığını söyledi.
Asgari ücret belirlenirken sadece enflasyonun değil, geçim endekslerinin, rekabet koşullarının ve ekonomik faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Bayram, enflasyonun yükünün emekçilere değil, sermayeye daha fazla yüklenmesi gerektiğini ifade etti.