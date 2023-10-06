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Asgari ücrette taban fiyat! Ekonomist Muhammet Bayram net olur dedi rakam verdi

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Asgari ücrette taban fiyat! Ekonomist Muhammet Bayram net olur dedi rakam verdi

Asgari ücretliler yeni yıl zammını beklerken, yapılacak artışla ilgili ipuçları da gelmeye başladı. Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücretin taban fiyatı tahminini açıkladı.

Asgari ücrette taban fiyat! Ekonomist Muhammet Bayram net olur dedi rakam verdi

Asgari ücretle ilgili tahminler ve açıklamalar gündemde yer almaya devam ediyor. Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücretin taban fiyatı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Asgari ücrette taban fiyat! Ekonomist Muhammet Bayram net olur dedi rakam verdi

Milliyet'e konuşan Bayram, son açıklanan enflasyon oranlarını referans alarak, üç aylık kümülatif enflasyonun yüzde 25 civarında olduğunu belirtti. 

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Asgari ücrette taban fiyat! Ekonomist Muhammet Bayram net olur dedi rakam verdi

Ayrıca, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmelerden kaynaklı olarak yüzde 34'lere varan artışlar aldığını söyledi. 

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Asgari ücrette taban fiyat! Ekonomist Muhammet Bayram net olur dedi rakam verdi

Asgari ücret belirlenirken sadece enflasyonun değil, geçim endekslerinin, rekabet koşullarının ve ekonomik faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Bayram, enflasyonun yükünün emekçilere değil, sermayeye daha fazla yüklenmesi gerektiğini ifade etti.

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