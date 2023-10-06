Asgari ücrette taban fiyat! Ekonomist Muhammet Bayram net olur dedi rakam verdi

Asgari ücret belirlenirken sadece enflasyonun değil, geçim endekslerinin, rekabet koşullarının ve ekonomik faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Bayram, enflasyonun yükünün emekçilere değil, sermayeye daha fazla yüklenmesi gerektiğini ifade etti.