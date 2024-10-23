Asgari ücrette pazarlık bu rakamla başlayacak! İşte masadaki 2 rakam
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan çok önce yeni asgari ücret konuşulmaya başlandı. Toplumun her kesimini etkileyecek olan asgari ücret için 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu soruluyor. Pek çok farklı tahmin ve beklenti konuşulurken özellikle 2 rakam ve 2 oran üzerinde yoğunlaşılıyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, asgari ücrette pazarlığın başlayacağını düşündüğü rakamı da söyledi. 23 bin 802 TL, 24 bin 652 TL ve 25 bin 503 TL'yi içeren asgari ücret zammı için o tahminler...
Asgari ücret ne kadar olacak? Türkiye'nin ekonomi gündeminin en önemli konu başlıklarından bir tanesi yeni asgari ücret. Asgari ücret zammı ile ilgili çok sayıda tahmin konuşulurken beklentiler de şekillenmeye başlıyor.
Asgari ücret görüşmelerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Asgari ücreti belirlemek için aralık ayı başında bu süreci başlatacağız. Çalışanların satın alma gücünü korumak önemli. Ekonomimizin genel istikrarına zarar vermeyecek bir düzeyde belirleneceğini umut ediyorum” şeklinde konuşmuştu. Bir yandan da 2025 asgari ücretin gerçekleşen enflasyon ve hedeflenen enflasyon üzerinden belirleneceği konuşulurken Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon 41.5 olarak öngörülmüştü. 2025 enflasyon hedefi ise yüzde 17.5 olarak belirlendi. Şimdi, yeni asgari ücretin hedeflenen enflasyondan mı gerçekleşen enflasyondan mı belirleneceği merak konusu. Asgari ücrette yüzde 50’lik farkla 25 bin 503 TL seviyelerinde bir zam gerçekleşirse 2024 asgari ücrete göre 8 bin 501 TL bir artış söz konusu olabilir.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Milliyet'in haberine göre; Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "2024 yıl sonu gerçekleşecek olan enflasyonun yüzde 40 ile yüzde 45 arasında olacağını tahmin ediyorum. 2025 yılı hedeflenen enflasyon ise OVP’de yüzde 17,5 üzerinden değerlendirilmektedir.
Asgari ücretin tanımı ilgili yönetmelik doğrultusunda “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret” olarak değerlendirilmiştir.