Asgari ücrette pazarlık bu rakamla başlayacak! İşte masadaki 2 rakam

Asgari ücret görüşmelerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Asgari ücreti belirlemek için aralık ayı başında bu süreci başlatacağız. Çalışanların satın alma gücünü korumak önemli. Ekonomimizin genel istikrarına zarar vermeyecek bir düzeyde belirleneceğini umut ediyorum” şeklinde konuşmuştu. Bir yandan da 2025 asgari ücretin gerçekleşen enflasyon ve hedeflenen enflasyon üzerinden belirleneceği konuşulurken Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon 41.5 olarak öngörülmüştü. 2025 enflasyon hedefi ise yüzde 17.5 olarak belirlendi. Şimdi, yeni asgari ücretin hedeflenen enflasyondan mı gerçekleşen enflasyondan mı belirleneceği merak konusu. Asgari ücrette yüzde 50’lik farkla 25 bin 503 TL seviyelerinde bir zam gerçekleşirse 2024 asgari ücrete göre 8 bin 501 TL bir artış söz konusu olabilir.