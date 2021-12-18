Asgari ücrette önemli detay! Tüm çalışanlara yansıyacak
Milyonların yüzünü güldüren yüzde 50.54'lik asgari ücret 2022 zammı ile 1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretli bir işçinin günlük ücreti 166 lira 80 kuruş olarak belirlenirken, tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları da vergi dışı bırakıldı. Gelir vergisi kesintisi olmayacağı için de AGİ uygulaması önümüzdeki yıldan itibaren sona erecek. Gelir ve damga vergisinden vazgeçilmesi her çalışana 323 lira vergi avantajı sağlayacak.
Asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılması tüm bordrolu çalışanların yüzünü güldürdü. Gelirin asgari ücrete kadar olan kısmı vergilendirilmeyecek. Her çalışan 323 lira vergi avantajı sağlayacak. Brüt asgari ücret bu tutarda azalacağı için de işverenin de maliyeti 448 lira düşecek.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Brüt 5004 liraya kadar olan asgari ücrete kadar olan kısımdan gelir vergisi kesilmeyeceği için evli, bekâr, çocuklu, çocuksuz herkes için AGİ de sona eriyor. Asgari ücretin üzerindeki gelirin asgari ücrete kadar olan kısmı da vergilendirilmeyecek. Bugün itibarıyla 8 bin lira brüt maaşı olan için gelir vergisi 3 bin lira üzerinden hesaplanacak.
Bunun üzerindeki tutar için vergi iadesi olup olmayacağı konusunun tebliğle açıklığa kavuşması bekleniyor.
Buradaki iadenin asgari ücret üzerindeki matrahtan hesaplanması da seçenekler arasında. Düzenleme kurumsal bir ayrım olmadan ücretli tüm kesimleri etkileyecek.