Asgari ücrette kritik hafta başladı, açıklanıyor! İşte zam senaryoları
Asgari ücret müzakereleri, sadece 7 milyon asgari ücretliyi değil, tüm iş gücünü etkilediği için yaklaşık 20 milyon çalışanı ilgilendiriyor. Milyonlarca vatandaşın takip ettiği asgari ücret görüşmelerinin son toplantısı bugün yapılacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret rakamları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..
Son iki yılda enflasyonun etkisiyle yılda iki kez artırılan asgari ücret, 2024 için yalnızca bir defa belirlenecek. Halihazırda açlık sınırının altında olan asgari ücret, şu anda 11 bin 402 lira düzeyinde. Müzakere masasında işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en büyük üye sayısına sahip olan TÜRK-İŞ temsil ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ikinci toplantıda, taraflar henüz bir rakam üzerinde anlaşmaya varmadı. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, komisyona faydalı olabilecek ekonomik veri ve raporları sundular.
Zam olasılıkları
Asgari ücrete yönelik düşünülen zam oranları en düşük yüzde 30, en yüksek ise yüzde 55 aralığında. Yüzde 30 zam durumunda asgari ücret 14 bin 822 liraya, yüzde 35 artışta 15 bin 392 liraya çıkacak. Yüzde 40 zamla 15 bin 962 lira, yüzde 45 zamla 16 bin 532 lira olacak. Yüzde 50 zamda ise 17 bin lirayı aşacak.
Erdoğan'ın beklentisi
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, iktidarın asgari ücret konusunda halkın çıkarlarını gözetmediğini belirtti. Serdaroğlu, “Komisyon toplantıları, aslında Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantılarının sonuçlarını beklemekten ibaret. Asgari ücret belirleme sürecinde kurallara ve parametrelere uyulmuyor. Açlık ve yoksulluk sınırı göz ardı ediliyor” dedi.