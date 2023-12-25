Asgari ücrette kritik hafta başladı, açıklanıyor! İşte zam senaryoları

Son iki yılda enflasyonun etkisiyle yılda iki kez artırılan asgari ücret, 2024 için yalnızca bir defa belirlenecek. Halihazırda açlık sınırının altında olan asgari ücret, şu anda 11 bin 402 lira düzeyinde. Müzakere masasında işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en büyük üye sayısına sahip olan TÜRK-İŞ temsil ediyor.