Asgari ücrette ilk rakam bugün açıklanacak! Tek zam yapılacak işte TİSK'in yapacağı o teklif
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısını bugün bugün gerçekleşecek. İlk toplantıda rakam konuşulmamıştı. Yeni asgari ücret için başta 6 aylık enflasyon beklentisi olmak üzere memur zam oranı, Çalışma Bakanlığı'nın verileri ile işçi ve işverenlerin raporları masaya gelecek. Bu toplantıda patronların temsilcisi TİSK'in ilk rakam teklifi masaya gelecek. 'Tek zam' ile 2024 asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı için ikinci toplantı bugün gerçekleşecek. TÜİK ve Çalışma Bakanlığı'nın raporları masaya gelecek. Bunun ardından zamlı asgari ücretle ilgili ilk rakamın bugünkü toplantıda patron sendikası TİSK'ten gelmesi bekleniyor. 7 milyon çalışanın doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı olarak etkileyen asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte masadaki zam teklifleri ve olası zamlı asgari ücret senaryoları...
İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat saat 13:30'da ikinci toplantı için bir araya gelecek. Bu toplantıda işveren temsilcisi TİSK'in masayla asgari ücret teklifini getirmesi bekleniyor.
TİSK ne teklif edecek?
İlk rakam teklifi işveren sendikasını temsilen TİSK'ten gelecek. TİSK'ın 15.000-15.5000 TL bandında kapıyı açması ve Merkez Bankası'nın yüzde 36'lık 2024 yılı için beklediği enflasyon tahminine göre 15.500 TL civarında bir teklif sunması bekleniyor.
Türk-İş ne istiyor?
İşçileri temsilen TÜRK-İş'in ise özellikle bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetini ve gıda enflasyonunu öne sürmesi bekleniyor. TÜRK-İş Kasım ayı Araştırma sonuçlarına göre; bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 18.239,8 TL'ye yükselirken, 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı da asgari 14.025 TL'ye yükseldi.