Asgari ücrette ilk rakam bugün açıklanacak! Tek zam yapılacak işte TİSK'in yapacağı o teklif

Asgari ücret zammı için ikinci toplantı bugün gerçekleşecek. TÜİK ve Çalışma Bakanlığı'nın raporları masaya gelecek. Bunun ardından zamlı asgari ücretle ilgili ilk rakamın bugünkü toplantıda patron sendikası TİSK'ten gelmesi bekleniyor. 7 milyon çalışanın doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı olarak etkileyen asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte masadaki zam teklifleri ve olası zamlı asgari ücret senaryoları...