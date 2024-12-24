Asgari ücrette hesap değişti! Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek, masadaki rakamlar ortaya çıktı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin perşembe ya da cuma günü açıklanacağını duyurdu. Milyonlar yapılacak zammı heyecanla beklerken masadaki iki farklı rakam belli oldu.
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin bu hafta açıklanacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "Perşembe veya Cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek." dedi.
Asgari ücretin ne kadar olacağı merakla bekleniyor. İlk üç toplantıda rakam konuşulmaması üzerine geçtiğimiz günlerde talebini açıklayan işçi temsilcisi TÜRK-İŞ, yüzde 45'lik zamma ilaveten yüzde 20 refah payı istemiş ve net asgari ücretin 29 bin 583 lira olmasını istemişti. Bu da yüzde 74'lük bir zamma tekabül ediyor.
Net asgari ücretin 29 bin 583 lira olması demek işverene maliyetinin 40 bin liranın üzerine çıkması anlamına geliyor.
Türkiye gazetenin haberine göre TÜRK-İŞ'in talebinin yerine getirilmesi zor olsa da bu açıklamanın pazarlık masasında rakamı yukarı taşıyacağı kesin. Daha önce ortalama enflasyon formülü ile yüzde 32,5'lik bir zam ortaya çıkarken, bu rakam pazarlığın başlayacağı oran olarak görülüyordu. Şimdi ise asgari ücret pazarlığının en az yüzde 40 zamla başlaması bekleniyor.