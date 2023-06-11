Asgari ücrette 500 dolar hedefi! Ara zam için kritik tarih belli oldu hangi oran ne kadar zam oranı demek?
Asgari ücrete ara zam görüşmeleri başlıyor. İşçi temsilcileri, yüzde 25’in üzerinde bir artışı hedefleyecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi. Peki hangi oran ne kadar zam demek?
Asgari ücrette milyonların beklediği ara zam için görüşme trafiği salı günü başlıyor. Türk-İş heyetinin, yüzde 25’in altında bir zam teklifine sıcak bakmaması, bunun üzerinde bir artışı zorlaması bekleniyor. Asgari ücrette “500 dolar” hedefinin tutturulması için ise geçen yılki ara zammın 7 puan üzerinde bir artışa ihtiyaç duyuluyor.
İŞÇİNİN KIRMIZI ÇİZGİSİ
Komisyon toplantısında enflasyon verileri ve son günlerde döviz kurlarında yaşanan artış da gündeme gelecek. İşçi temsilcilerinin, mayıs ayında doğal gazdaki “sıfır fiyat” ayarlamasıyla düşen enflasyon oranlarının üzerine refah payı talebini masaya getirmesi bekleniyor.
Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz zammı için yaptığı “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak” açıklaması, ücretlere eklenmesi beklenen refah yapı ile birlikte 12 bin lira seviyesine işaret ederken, işçi temsilcilerinin gündemi ise enflasyon ve döviz fiyatlarının alım gücüne etkisi olacak.
Bu yılın başında Türk-İş’in “kırmızı çizgi” olarak dile getirdiği 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin 362 TL’ye ulaşırken, bir başka kriter sayılan bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 13 bin 440 TL olarak açıklandı. Kendi verileri ışığında Türk-İş heyetinin, yüzde 25’in altında bir zam teklifine sıcak bakmaması, bunun üzerinde bir artışı zorlaması bekleniyor.