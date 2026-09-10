Asgari ücretli ve emekli bu illere bakıyor! Kiranın en ucuz olduğu 15 şehir...

İSTANBUL'DA ORTALAMA KİRA 45 BİN TL'Yİ AŞTI

Daire niteliğindeki konutlar dikkate alındığında en yüksek ortalama kira İstanbul'da görüldü. İstanbul'da rakam 45 bin 509 TL'ye ulaştı. İstanbul'u 40 bin 773 TL ile Muğla, 34 bin 440 TL ile Ankara, 33 bin 369 TL ile İzmir ve 29 bin 305 TL ile Antalya takip etti. İstanbul'da son bir yıldaki ortalama kira artışının yüzde 44'e ulaşması da dikkat çekti.