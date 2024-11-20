Asgari ücretle hepsi tek tek artacak! 65 yaş maaşı, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı...
2025 yılı için asgari ücret tahminleri gündemdeki yerini korurken, yeni zam oranıyla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş aylığı ve stajyer maaşlarında da artış bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu sunumu ve Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon beklentileri doğrultusunda, asgari ücret artışıyla bağlantılı olarak pek çok ödeme kalemi yeniden hesaplanacak. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu zam kararı ile 2025 yılında sekiz farklı ödeme türünde değişiklikleri de beraberinde getirecek. İşte zam oranlarının etkilediği başlıca ödemeler...
Asgari ücret ile ilgili zam oranları üzerine çeşitli senaryolar tartışılmaya başlandı. Tahminlerde yüzde 25'ten yüzde 44'e kadar farklı artış oranları gündeme gelirken, enflasyon verileri bu hesaplamalarda belirleyici rol oynuyor.
Asgari ücret zammının yanı sıra, bu artışın etkisiyle İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş aylığı ve stajyer maaşları gibi sekiz farklı ödeme kaleminde de yükseliş olması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ NE?
Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yıllık enflasyon tahminini yüzde 44,81 olarak duyurdu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın açıkladığı Enflasyon Raporu’nda bu oran, zam hesaplamalarının temelini oluşturdu. Belirlenen enflasyon oranlarına göre, asgari ücret ve ilgili ödemelerin yeniden güncellenmesi gündemde.