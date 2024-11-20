Asgari ücretle hepsi tek tek artacak! 65 yaş maaşı, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu sunumu ve Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon beklentileri doğrultusunda, asgari ücret artışıyla bağlantılı olarak pek çok ödeme kalemi yeniden hesaplanacak. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu zam kararı ile 2025 yılında sekiz farklı ödeme türünde değişiklikleri de beraberinde getirecek. İşte zam oranlarının etkilediği başlıca ödemeler...