Asgari ücretli alacak Resmi Gazete'de yayınlandı! 1000 lira hesaba yatıyor

Karar Resmi Gazete'de

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni karar hakkındaki detaylar belli oldu. Yapılan yeni düzenlemeler kapsamındaki detaylar şu şekildedir:

Çalışanlar için elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderleri karşılığında aylık 1000TL ek ödeme yapılacak.