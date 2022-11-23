Asgari ücretli alacak Resmi Gazete'de yayınlandı! 1000 lira hesaba yatıyor
Asgari ücretle çalışanlara yönelik çalışmalara bir yenisi eklendi. Asgari ücretle çalışan dar gelirli vatandaşların bu kış için içini ısıtacak haber geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Dar gelirli vatandaşlar bu kış ısınma giderleri ek ödeme alacak.
9 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe giren yeni yasa kapsamında doğal gaz ve ısınma gideri desteği hakkındaki detaylar açıklandı. Çalışanlar için yapılacak olan yardım destek tutarları belli oldu. İşte merak edilen detaylar...
Doğal gaz ve ısınma giderleri için çalışanlara verilecek destek düzenlemesi hakkındaki ayrıntılar açıklandı. Bu kapsamda asgari ücretli ve çalışanların maaşından kesilen 178,4TL gelir vergisiyle birlikte SGK priminden kesilen 454,6TL'den vazgeçmiş olacak.
Çalışanların maaşlarına 1.000 TL eklenecek
Bu kapsamda çalışanların maaşına 633 TL eklenmiş olacak. İşverenlerinde çalışanlar için ödediği 1000 TL'lik vergide ortadan kalkıyor.Bu kapsamda işverenler 2023 yılı haziran ayına kadar çalışanların maaşları 1.000 TL ekleyebilecek.
Karar Resmi Gazete'de
Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni karar hakkındaki detaylar belli oldu. Yapılan yeni düzenlemeler kapsamındaki detaylar şu şekildedir:
Çalışanlar için elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderleri karşılığında aylık 1000TL ek ödeme yapılacak.