Asgari ücretin ne kadar olacağı belli oldu! Uzman isim net oran verdi

İşverenin kendi isteği ile çalışanına 10 bin lira fazla verdiği senaryoda devletin 5 bin lira kendine istediğini belirten Erdursun, "Şu anda bizde böyle bir düzen var. Öncelikle bu ücretleri nasıl arttırmalıyız yöntemiyle ancak refah seviyesine bir miktar ulaşılabilir" cümlelerini kurdu.