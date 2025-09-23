Asgari ücretin ne kadar olacağı belli oldu! Uzman isim net oran verdi
Asgari ücret alarak çalışanlar yılın son üç ayında yapılacak maaş zammına odaklandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret, memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranlarıyla ilgili öngörülerini paylaştı. İşte detaylar...
Memurlar için toplu sözleşme oranları belli olurken emekliler de enflasyon farkına göre maaşlarına iyileştirme alıyor. Milyonlarca asgari ücretli ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak olan karara göre maaşlarına zam alıyor.
2025 yılı için komisyon yüzde 30 zam yapmıştı. 2025'in bitmesine 3 ay kala asgari ücretli Ocak zammının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada asgari ücret konusunda merak edilenleri açıkladı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Hükümet yetkilileri diyor ki, 'Biz enflasyonu düşürelim. Enflasyonu düşürdükçe alım gücü değeri artacak' Ancak bugün en düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira. En düşük kira 20 bin lira. Yani emekli aylığı kiraya yetmeyecek" dedi.
İşverenin kendi isteği ile çalışanına 10 bin lira fazla verdiği senaryoda devletin 5 bin lira kendine istediğini belirten Erdursun, "Şu anda bizde böyle bir düzen var. Öncelikle bu ücretleri nasıl arttırmalıyız yöntemiyle ancak refah seviyesine bir miktar ulaşılabilir" cümlelerini kurdu.