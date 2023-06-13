Asgari ücrete zam! İlk toplantı bugün! Asgari ücret kaç lira olacak zamlı maaş ne zaman açıklanacak?
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücrete Temmuz ek zammı için ilk toplantı bugün yapılacak. Pazarlıklar ne zaman bitecek? Zamlı asgari ücret ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret kaç lira olacak?. İşte ayrıntılar...
Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücrete Temmuz ek zammı için ilk toplantı bugün yapılacak. Saat 14:00'te başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına hükümet temsilcileri ile işçi ve işveren sendikaları temsilcileri katılacak. İşveren sendikası TİSK'in Başkanı Burak Akkol, asgari ücret zammının Kurban Bayramı öncesi açıklanmasını beklediklerini açıkladı. Zamlı asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammıyla ilgili tüm ayrıntılar...
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç yarın saat 14.00'teki ilk toplantıyla başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak. Toplantıda, TÜRK-İŞ heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık edecek.
Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
Yeni asgari ücret nasıl hesaplanıyor?
- Yeni asgari ücret için 500 dolarlık (1 dolar=23,30 TL) yani 11.650 TL alım gücü işçi tarafının masaya getireceği önemli bir eşik olarak dikkat çekiyor.
- Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 15,26 oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarının da yüzde 18-20 bandında olması bekleniyor. Buna refah payı da eklenmesi bekleniyor.
Bakanlığın 3 aydır gerçekleştirdiği saha çalışmaları neticesinde ortaya çıkan anket çalışmaları masada olacak.