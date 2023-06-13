Asgari ücrete zam! İlk toplantı bugün! Asgari ücret kaç lira olacak zamlı maaş ne zaman açıklanacak?

Yeni asgari ücret nasıl hesaplanıyor?

- Yeni asgari ücret için 500 dolarlık (1 dolar=23,30 TL) yani 11.650 TL alım gücü işçi tarafının masaya getireceği önemli bir eşik olarak dikkat çekiyor.

- Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 15,26 oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarının da yüzde 18-20 bandında olması bekleniyor. Buna refah payı da eklenmesi bekleniyor.

Bakanlığın 3 aydır gerçekleştirdiği saha çalışmaları neticesinde ortaya çıkan anket çalışmaları masada olacak.