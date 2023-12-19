Asgari ücrete son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor? Uzman isim canlı yayında açıkladı
Milyonlarca çalışan asgari ücret zammını merak ediyor. Gözler 3. toplantıya çevrilirken uzmanlar da ihtimalleri sıralıyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, büyük bir beklenti oluştuğunu belirterek canlı yayında 2024 asgari ücret zammı için oran verdi.
Asgari ücret zammının bu yıl bir defa yapılacak olması beklentileri artırırken, "Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, söz konusu görüşmelerin yüzde 40 zam oranında başlayacağını iddia ederken, işçi kesiminin ise yüzde 60 oranıyla masaya oturabileceğini belirtti. Duman yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Muhtemelen en az yüzde 40 zam oranı değerlendirilecektir. O da işveren sendikaları açısından olacaktır. İşçi sendikaları ise belki masadaki görüşmelere yüzde 60 zam oranıyla başlayacaktır.
3 Ocak 2023'te açıklanan 2022 yılının yıllık enflasyonu yüzde 64.7 oldu. Şu anda da Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon beklentisi yüzde 65.